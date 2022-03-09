В Николаеве тероборона захватила вражескую технику и оружие. Фото

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Подразделение теробороны "Азов" в Николаеве захватило несколько единиц техники и оружия российских оккупантов. Среди них танк и автомобиль с военным обмундированием.

Об этом в своем Telegram сообщил лидер Азовского движения Андрей Белецкий, опубликовав соответствующие фото. Он показал, с чем оккупанты приехали воевать в Украину.

"Вы только посмотрите на эту коллекцию шляпок – такое впечатление, что на войну орков собирали костюмеры Мосфильма", – отметил Белецкий.

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Напомним, 8 марта украинские защитники уничтожили целую колонну вражеской техники по пути в Харьков. А также близ города отбили у оккупантов бронированный "Тигр" с полным боекомплектом.

На кадрах видно, что дорога из Харькова в поселок Старый Салтов усеяна обгоревшими труппами оккупантов и остатками российской военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области ВСУ удалось захватить около 30 единиц российской техники. Среди последних трофеев – три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходные артустановки "Акация".

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