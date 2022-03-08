Под Харьковом ВСУ разбили оккупантов и забрали 'Тигр' с полным боекомплектом. Видео

Украинские военные продолжают героически защищать нашу землю от нашествия российских фашистов и наносить сокрушительные удары оккупанту. Во вторник, 8 марта, украинские защитники уничтожили целую колонну вражеской техники на пути в Харьков. А также близ города забрали у оккупанта бронированный "Тигр" с полным боекомплектом.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем Telegram-канале. Он обнародовал соответствующие видео (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что дорога из Харькова в поселок Старый Салтов усеяна обгоревшими труппами оккупантов и остатками российской военной техники.

"Это называется война. Настоящая. Трупы, ноги, туловища...", – говорит за кадром автор видео.

Видео дня

Антон Геращенко также сообщил, что под Харьковом украинские бойцы захватили вражеский броневик "Тигр" с полным боекомплектом.

На опубликованном видео видно, как один из украинских бойцов забрался на бронированный вражеский автомобиль и размахивает украинским флагом. Как можно понять из комментария за кадром, в машине находятся два уничтоженных солдата вражеской армии.

"В машине два "жмура"... Едем в Харьков, в город!", – говорит голос за кадром.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта в Харьковской области высадился десант врага в количестве 120 человек. Теробороновцы и подразделения сухопутных войск ВСУ уничтожили большую часть десанта прямо на месте. Остальные бежали на территорию Белгородской области Российской Федерации.

Также напомним, что 5 марта украинские военные перешли в контрнаступление против российских захватчиков в пределах области. Вооруженные силы Украины отодвинули линию неприятеля в сумском направлении от Харькова. На видео показали, как на заснеженной дороге выглядит разбитая техника оккупантов – сожженные грузовики, танки и артиллерия.

Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины захватили под Изюмом Харьковской области штаб оккупантов. После бегства россиян остались сокровенные документы. В том числе и список целей, по которым должна была "работать" российская артиллерия. Невероятно цинично, что кроме нескольких военных объектов в Харьковской области все остальные цели – гражданские.