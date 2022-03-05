На Харьковщине украинские военные захватили 30 единиц российской техники. Фото и видео

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В Харьковской области ВСУ удалось захватить около 30 единиц российской техники. Среди последних трофеев – три реактивных системы залпового огня БМ-21 "Град" и две 152 мм самоходных артустановки "Акация".

Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил журналист Юрий Бутусов. По его информации, указанное оружие было получено одной из бригад Вооруженных сил Украины недалеко от областного центра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вся эта техника из состава 200-й мотострелковой бригады ВС РФ уже стоит на вооружении нашей армии", – написал Бутусов.

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"Всего наши войска западнее Харькова захватили свыше 30 единиц боевой техники, которые я наблюдал лично", – добавил украинский журналист.

Как писал OBOZREVATEL, ранее осужденный офицер запаса Вооруженных сил Украины Андрей Чупахин обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой предоставить ему возможность защищать родную землю. Он подчеркнул, что, если выживет, согласен продолжить отбывание наказания.

Чупахин сказал: он не может бездействовать, пока его родной город Харьков превращается в руину.

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