В Николаеве по программе Зеленского начали долгожданный ремонт объездной

В Николаеве стартовал капитальный ремонт объездной дороги, которая давно находится в неудовлетворительном состоянии. Первым восстановят участок, ведущий к морским специализированным портам и перегрузочным предприятиям.

Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким.

"Работы по капитальному ремонту ведутся на первом участке автомобильной дороги общего пользования местного значения О151101 (Николаев – Херсон) – Любомировка – Первомайское – (Казанка – (Р-47), км 0 – 11 в пределах Витовского района", – написал руководитель Николаевской ОГА.

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Также начались подготовительные работы на следующих 10 км дороги и 8-километровом участке дороги О151124 Николаев – Станислав – Херсон.

Капитальный ремонт, который делают в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", предусматривает полную замену асфальтобетонного покрытия. Его сделают цементобетонным, чтобы увеличить прочность и сроки эксплуатации. Это особенно важно, с учетом значительных объемов транзита грузов из портов и аграрных предприятий области.

Напомним, недавно Владимир Зеленский подписал закон о повышении ответственности автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм. Он вступит в силу 1 октября и поможет сохранить дороги, отремонтированные по программе "Большая стройка".