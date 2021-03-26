В Николаеве мест для больных COVID-19 не хватает даже в коридорах. Видео

София Закревская
София Закревская
Общество
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В Николаеве мест для больных COVID-19 не хватает даже в коридорах. Видео

В Николаеве ежедневно регистрируют около 200 новых случаев коронавирусной болезни, а умирают от COVID-19 каждый день в среднем до 10 человек.

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Александр Сенкевич и показал реальную ситуацию в городских больницах №1, 3 и 5, куда привозят больных коронавирусом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Сенкевича, загруженность медучреждений является критической. Он признал, что врачей не хватает, а мест для пациентов мало даже в коридорах. К тому же, болезнь стала протекать тяжелее.

"Это видео не прибавит вам хорошего настроения, но оно полностью отражает реальное состояние дел в наших ковидных госпиталях. Посмотрите внимательно, особенно те, кто скептически относится к существованию коронавируса", – написал мэр Николаева.

Напомним, Николаевская область с севера 27 марта попадет в "красную" карантинную зону из-за роста распространения коронавируса в регионе.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Николаеве в больницах закончились места, теперь больных с коронавирусом кладут в коридорах и столовых медучреждений.

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