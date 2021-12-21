В Николаеве активисты заявили о давлении правоохранителей из-за глиноземного завода российского олигарха. Видео

В общественной огранизации "Стоп Шлам", борющейся с деятельностью Николаевского глиноземного завода, заявили о давлении со стороны правоохранительных органов. Полицейские якобы вынуждают активистов выходить из организации.

Об этом во вторник, 21 декабря, сообщили на Facebook-странице "Стоп Шлам". В организации опубликовали видео с инцидентом нападения на активистку Лилию Божеску (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Произвол со стороны "полицейских" и давление на активистов ОО "Стоп Шлам" продолжается! Так называемые правоохранители ежедневно продолжают ежедневно оказывать давление на пострадавших николаевцев и вынуждают их покинуть организацию", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как утверждают активисты, полиция области действует в интересах Николаевского глиноземного завода, якобы принадлежащего российскому олигарху Олегу Дерипаске. Они призвали правоохранителей прекратить "давление и произвол".

В частности, в организации обратились к главе Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Сергею Шайхету и к министру внутренних дел Украины Денису Монастырскому.

"Сергей Шайхет, хватит закрывать глаза и отдавать преступления приказы! Такими действиями вы прислуживаете российскому олигарху, а не народу Украины, которому вы присягали! Денис Монастырский, обратите внимание на произвол, который совершают ваши подчиненные", – подчеркнули в "Стоп Шламе".

Напомним: ОО "Стоп Шлам" – объединение жителей Николаева, которые борются с ущербом, наносимым экологии отходами производства НГЗ – красным шламом.

Красный шлам признан опасным отходом международным законодательством и законодательством ЕС. Согласно выводам экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, отходы красного шлама оказывают негативное влияние на окружающую природную среду, а также жизнь и здоровье человека путем проявления ядовитых (сильнодействующих), токсических и экотоксических свойств.

Ранее Заводской районный суд Николаева удовлетворил иск общественной организации "Стоп Шлам" о взыскании с Николаевского глиноземного завода 9,2 млрд гривен моральной компенсации для жителей города, которые присоединились к иску.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат АО "Greco" Артемий Воробьев отметил, что решение суда удовлетворить иск о взыскании с НГЗ 9,2 миллиарда гривен моральной компенсации для людей, пострадавших от причинения предприятием ущерба экологии, должен мотивировать жителей других городов коллективно отстаивать свои права.