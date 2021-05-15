В Израиль уехали жить близкие и родные мне люди. И если раньше мне был не интересен палестино-израильский конфликт, то теперь я вынуждена следить за развитием событий.

Сестричка, день первый:

– В небе ракеты! Нас бомбят! Громкая сирена.

Спускаются в бомбоубежище с детьми, 6 лет и 1 годик.

День второй:

– Я тебе ночью не писала, мы дважды бежали в бомбоубежище, поздно вечером и ночью... С трёх ночи не спим...

День третий:

– Нас правительство предупредило о мерах безопасности, угроза будет и дальше, мы боимся выходить из дома, школы закрыты. Снесла вниз матрас, игрушки, чтобы, если что, в этом подвале ночевать.

День четвертый:

- Нас бомбят, мы вышли в парк и бежали с детьми к ближайшему укрытию... дважды кричала сирена, за детей страшно...

И вот Палестина, выпуская первый залп ракет по мирным городам Израиля, в ту же секунду становится виновницей гибели собственных детей, размещая склады с оружием, штабы – в жилых кварталах Газы. Но получив ответ от израильтян - теперь она, Палестина, "жертва"! Давайте прокричим на весь мир, что Израиль бомбит "мирных" палестинцев! Пусть все его осудят! Он агрессор!..

Провожу аналогии с Россией и схожим стилем поведения на оккупированном Донбассе. Нахожу даже примеры в собственном быту, имея подобного качества соседей. Как только ты даёшь жёсткий ответ, по любой теме – теперь ты "виноват". И почему-то забывается, кто первым выпустил ракеты, реальные или образные.

Действительно, когда Палестина полюбит собственных детей больше, чем ненавидит евреев – эта страна будет иметь шанс. А могла бы стать цивилизованным государством, выйти на новый дипломатический уровень, есть территориальные претензии – решала бы не только военными методами.

Но нит. Не судьба. Проще подставить своих мирных жителей под ответный удар.

Сейчас пишу эти строки, а родные мне люди с детьми снова в бомбоубежище. И каждый раз думаю – выйдут ли на связь?

А ещё беру на вооружение фразу: "Вмажь, как Израиль". Вмажь своему обидчику или убийце своего народа так, чтобы уже наверняка. Это применимо к любой ситуации, будь-то личный вопрос, бытовой или война.

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