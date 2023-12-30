В Нацполиции рассказали, как будут наказывать нарушителей комендантского часа в Новогоднюю ночь: без ТЦК не обойдется

В преддверии новогодних праздников Национальная полиция Украины ужесточает меры безопасности по всей стране. Нарушителям правопорядка грозит наказание, в частности за несоблюдение комендантского часа в Новогоднюю ночь.

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Правоохранители предупреждают, что такие нарушения не обойдутся без территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом рассказал заместитель начальника департамента превентивной деятельности Нацполиции Анатолий Серединский в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что усиленные меры безопасности будут приняты на всей территории страны. С этой целью в новогоднюю ночь будут задействованы около 30 тысяч правоохранителей.

"Национальная полиция будет доставлять таких людей в райотделы для того, чтобы установить, что произошло в жизни каждого гражданина, сознательно ушедшего в нарушение комендантского часа", - сказал Серединский.

Он добавил, что "также этими людьми очень интересуются наши центры комплектования".

Кроме того, представитель Нацполиции напомнил о запрете на использование пиротехники гражданами, обращая внимание на административные и уголовные последствия за хулиганство. По его словам, уровень наказания будет зависеть от степени общественного вреда, который может повлечь за собой использование пиротехнических средств.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский выступил против инициативы, предусматривающей вручение повесток военнообязанным сотрудниками этого правоохранительного органа. Он объяснил, что у полицейских много своего функционала.

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