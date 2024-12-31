В Нацполиции рассказали, что ждет нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь

Комендантский час в Украине будет действовать и в новогоднюю ночь. Нарушителей установленных ограничений будут доставлять в полицейские участки.

Видео дня

Исключение будут делать только для украинцев, которые выйдут из дома во время комендантского часа по важной причине, например, чтобы добраться до больницы. Об этом рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максим Ахрамеев в эфире телемарафона.

"Национальная полиция, все наряды будут реагировать на людей, которые находятся во время комендантского часа на улицах. С пониманием будем относиться к людям, разные причины. То есть если это была неотложная потребность или нужно было обратиться в больницу или еще какие-то причины – будем с пониманием относиться", – заявил Ахрамеев.

Он также уточнил, что ответственности за пребывание в комендантский час на улице законодательством не предусмотрено.

По словам Ахрамеева, с 24 декабря стражи порядка несут усиленные дежурства на автодорогах, а также в местах массового скопления людей.

"Мы работаем в каждом регионе, и в каждом регионе есть своя специфика. Есть регионы, где происходят боевые действия, есть приграничные с РФ. Там свои условия несения службы", – подчеркнул он.

Комендантский час введен во всех подконтрольных правительству регионах Украины, кроме Закарпатской области. В настоящее время ограничения действуют следующие:

Киев: 00:00 – 05:00

Киевская область: 00:00 – 05:00

Винница и область: 00:00 – 05:00

Луцк и Волынская область: 00:00 – 05:00

Днепр и область: 00:00 – 05:00 (за исключением двух районов: Никопольский 23:00 – 04:00, Синельниковский 22:00 – 05:00)

Житомир и область: 00:00 – 05:00

Запорожье и область: 24:00 – 05:00

Ивано-Франковск и область: 00:00 – 05:00

Кропивницкий и Кировоградская область: 00:00 – 04:00

Львов и область: 00:00 – 05:00

Николаев и область: 00:00 – 05:00 (за исключением Очакова, там ограничения действуют с 23:00 до 05:00)

Одесса и область: 00:00 – 05:00

Полтава и область: 00:00 – 04:00

Ровно и область: 00:00 – 05:00

Сумы и область: 23:00 – 05:00

Тернополь и область: 00:00 – 05:00

Харьков и область: 23:00 – 05:00

Херсон и область: 20:00 – 06:00

Хмельницкий и область: 00:00 – 05:00

Черкассы и область: 00:00 – 04:00

Черновцы и область: 00:00 – 04:00

Чернигов и область: 00:00 – 04:00

Донецк и область: 21:00 – 05:00

Луганск и область: 21:00 – 05:00.

В случае необходимости выйти на улицу во время комендантского часа, украинцы должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую сумму могут штрафовать украинцев за нарушение комендантского часа в новогоднюю ночь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!