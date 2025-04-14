В Наблюдательном совете НОТУ выявили злостного прогульщика: как его могут наказать

Член Наблюдательного совета "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НС НОТУ) Виктор Бобыренко девять раз отсутствовал на заседаниях.

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На это, как пишет "Телеграф", обратил внимание исследователь телевизионных аудиторий Орест Белоскурский. СМИ обратилось с запросом в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию, чтобы получить ответы по поводу поведения Бобыренко.

"Чтобы получить достоверные официальные данные, Национальный совет направил письмо председателю Наблюдательного совета НОТУ Светлане Остапе с просьбой предоставить информацию о посещении заседаний членами надзорного органа в течение 2020-2025 гг., в том числе и В. Бобыренко", – говорится в ответе.

Протоколы заседания Наблюдательного совета подтвердили информацию, что Бобыренко пропустил 9 заседаний Нацсовета в течение 2020-2025 годов. При этом в протоколах не была указана причина отсутствия Бобыренко. В связи с нехваткой информации, Нацсовет обратился к председателю НОТУ за этими данными. Ответ не был получен.

"В случае подтверждения информации, что член Наблюдательного совета НОТУ В. Бобыренко без уважительных причин отсутствовал на трех заседаниях Наблюдательного совета НОТУ, вопреки требованию пункта 9 части 1 статьи 10 Закона Украины "Об общественных медиа Украины", будет принято соответствующее решение", – пояснили в Нацсовете по телевидению и радиовещанию.