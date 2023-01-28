В МВД уточнили, в каком случае чиновников будут-таки выпускать за границу во время военного положения

Во время действия военного положения украинским чиновникам запретили выезжать из страны. Однако законодательство регламентирует, в каких случаях поездка за границу все же возможна.

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Государственные служащие могут выезжать из Украины во время войны при наличии уважительных причин. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

В МВД объяснили, что выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц может осуществляться исключительно в служебную командировку.

Вместе с тем предусмотрен ряд исключений из правил. В частности, выезд разрешен родителям-одиночкам для посещения детей за границей; для лечения за границей, а также на основании отдельного решения руководства Госпогранслужбы, в случае смерти членов семей за границей.

Также изменениями урегулирован порядок выезда военнослужащих, который осуществляется на основании решения Министра обороны или другого руководителя по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил постановление, запрещающее чиновникам во время войны выезжать за границу без уважительных причин.

Как сообщал OBOZREVATEL, СНБО запретил чиновникам выезжать за границу в личных целях. Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, подписав указ.

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