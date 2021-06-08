В МВД простились с заместителем командира полка 'Азов' Павлюком. Фото

В центре культуры Министерства внутренних дел Украины (МВД) состоялась церемония прощания с 58-летним заместителем командира полка "Азов" с тыла, старшим лейтенантом Александром Павлюком с позывным Чак. О его преждевременной смерти в "Азове" сообщили 6 июня.

Церемония прошла во вторник, 8 июня, передает пресс-служба ведомства. На ней присутствовали министр внутренних дел Арсен Аваков, его заместители Антон Геращенко, Сергей Яровой, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко и его заместитель Вадим Троян (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Во время церемонии Аваков отметил, что Чак был "блестящим организатором, заботливым хозяином, искренним патриотом. Благодаря ему азовцы являются одними из самых боеспособных в Нацгвардии". По словам министра, Павлюк "был с нами в самые тяжелые времена".

"Дорогой друг, мы собрались сегодня здесь, чтобы провести тебя в другой мир. Я думаю, тебе там будет хорошо. Этот человек был с нами в самые тяжелые времена. Требовательный, строгий, но в то же время Александр Павлюк мог достучаться до любого. Я не знаю, как "Азов" теперь сможет заменить Чака, но это надо сделать, чтобы продолжить его дело. Слава герою и слава Украине", – сказал Арсен Аваков.

Вадим Троян со своей стороны отметил, что Чак – был настоящим другом, и он всегда будет слышать его голос.

"Чак, брат, я твой голос буду слышать всегда. Ты единственный, кого я могу назвать частью своей души. Помним тебя всегда. Слава нации, слава герою", – подчеркнул Троян.

Командир батальона "Азов" Денис Прокопенко напомнил, что на войне очень много держалось только на личности Чака – он умел строить коммуникацию, расставлять приоритеты, занимался волонтерством, принимал решения относительно питания, обеспечения, оборудования полигонов, баз, вооружения.

"Он был успешным предпринимателем до войны, но посвятил себя военной службе", – сказал Прокопенко.

В гарнизоне полка "Азов" в Урзуфе Донецкой области с Павлюком попрощались накануне – 8 июня.

Александр Павлюк родился в Ракитном на Ривненщине, в 2014 году пришел добровольцем на фронт. Как отметили в МВД, благодаря его работе "Азов" стал одним из самых боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины.

"Именно Чак с нуля организовал тыловое обеспечение Добровольческого батальона "Азов" на фронте, а его уникальные организационные способности позволили создать высококлассную военную базу подразделения специального назначения НГУ "Азов". Семь лет Чак занимался тем, что дает бойцу силы быть эффективным в службе – обеспечением жизнедеятельности батальона", – сказано в сообщении.

За достойный службу, мужество профессиональные и деловые качества Чак награжден высокими наградами, в том числе нагрудным знаком "За доблестную службу", грамотой Верховной Рады Украины, нагрудным знаком "За отличие в службе", огнестрельным оружием и стал кавалером ордена Даниила Галицкого.

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