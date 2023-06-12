В МВД назвали количество погибших и пропавших без вести в результате подрыва Каховской ГЭС

Министерство внутренних дел Украины подтвердило гибель уже по меньшей мере 10 человек в результате потопа, спровоцированного подрывом российскими войсками Каховской гидроэлектростанции. 42 человека, в том числе семеро детей, считаются пропавшими без вести.

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Это данные на 11:00 понедельника, 12 июня. Их в эфире телемарафона "Єдині новини" озвучил глава МВД Игорь Клименко. "Я могу сказать только те цифры, которые мы достоверно знаем", – заявил министр (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он сообщил, что восемь людей погибли на территории Херсонской области, двое – на территории Николаевской.

"Конечно, информация идет и с левого берега о погибших", – отметил Клименко, заявив, что как только данные можно будет подтвердить, они будут официально обнародованы.

Кроме того, есть мирные жители, погибшие во время эвакуации в результате обстрелов россиянами.

"Вы знаете, что вчера (11 июня. – Ред.) во время попытки перебраться на правый берег наших граждан обстреляли и три человека погибли, несколько ранены", – сказал министр.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 июня Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщило, что Каховское водохранилище потеряло 70% воды (это около 13,95 куб. км). Тем временем вода на подтопленных территориях уже начала постепенно отходить.

– О том, как подрыв врагом Каховской ГЭС повлияет на промышленное производство и сельское хозяйство юга Украины, читайте в нашем материале по ссылке.

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