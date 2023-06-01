В музее 'Голоса Мирных' появилась коллекция 'Недетские истории: права детей, которые нарушила Россия'

Страна-агрессор игнорирует законы международного права, законы ведения войны, а также базовые принципы защиты детей. Они оговорены в Конвенции ООН о правах детей и других международных и национальных законодательных актах.

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К Международному дню защиты детей Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова представил новую тематическую коллекцию "Недетские истории: права детей, которые нарушила Россия".

Какими именно положениями из Конвенции уже пренебрегла Россия? В новой коллекции Музея немало недетских историй о невосполнимых потерях и больших победах украинских семей. Смотрите и слушайте по ссылке.

"Государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь".

Этими словами начинается Конвенция. С начала полномасштабной войны в Украине погибли сотни детей. Трое из них – из семьи Владимира Ободинского. Российская бомба унесла жизни всей его семьи. В том числе и сына-подростка и внуков-близнецов. Его история здесь.

"Государства-участники обеспечивают то, чтобы ребенок не расставался с родителями вопреки их желанию".

Трое детей Евгения Межевого пережили блокаду Мариуполя, заключение отца и были отправлены в подмосковный пансионат. Речь уже шла об их усыновлении россиянами, но Евгению удалось вернуть малышей. Его история по ссылке.

"Государства-участники принимают меры для борьбы с незаконным перемещением и невозвратом детей из-за границы".

10-летний Илья в родном городе потерял маму и сам был ранен. Вражеские военные вывезли на лечение в временно оккупированный Донецк. Из местной больницы многих раненых детей отправляли самолетом в Москву. Илья заявил россиянам, что будет ждать свою бабушку. Его история здесь.

"Образование ребенка должно быть направлено на: воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения...".

Валентина Чернюк - мама 4 приемных детей. Семья проживает в Херсонской области. Попавшей под оккупацию той части. Страшно ей стало тогда, когда россияне стали принуждать отдавать детей в русскоязычные школы. Ее история здесь.

Агрессия России отразилась и на других правах ребенка. Это ненормально, когда малыш появляется на свет в подвале без медицинской помощи. Это ненормально, когда ребенок с инвалидностью теряет сон и боится выйти на улицу. Это ненормально, когда дети остаются без детства только потому, что соседняя страна решила переписать историю... Новая коллекция Музея — о таких детских судьбах.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.