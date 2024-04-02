В музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова появился дневник Екатерины Савенко, погибшей в Мариуполе

Екатерина Савенко начала вести дневник с первыми взрывами 24 февраля 2022 года. Писала каждый день – к гибели мужа Виталия и своего ранения, которое станет роковым. После смерти женщины две тетради сумеет вывезти из разрушенного Мариуполя ее мама. Дневник Екатерины стал частью Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

В воспоминаниях за последние 39 дней жизни уместилось все: сказочный снег и ужас от смертоносных самолетов. Цвет крокусов и холодные изнурительные ночи в подвале. Огонек надежды, который гасился отчаянием, и ирония относительно того, что в стадии принятия горя нуждаются в пересмотре.

"Драгоценные мои мама и папа, живите, пожалуйста! Простите меня, родные, за все, что я сделала неправильно! Я стою перед вами на коленях, я целую ваши ноги и землю, по которой вы ходите. Береги вас Бог!", – напишет Екатерина в один из трудных дней. Обращается она и к своей дочери Надежде, и к друзьям.

Записи прервутся 29 марта 2022 года. Российский снаряд попадет в их дом. Виталий погибнет сразу. Тяжело раненная Екатерина через три дня выпрыгнет из охваченной пожаром больницы, и в страшных муках будет жить еще двое суток. "Мама! Я ранена. В горбольнице №1. Врачи все ушли. Сломанная нога и разорванное лицо. Виталик погиб. Надя в больничном подвале. Помогите!", – таково было ее последнее сообщение на крошечной картонке.

Эту записку передадут матери. Мамы Кати и Виталия пойдут в больницу. Дочь мать увидит случайно. Катя умрет на ее руках в подвале 4 апреля... Екатерине навсегда останется 42 года. Виталию – 47. Их дочь Надежда выживет и сможет эвакуироваться.

Дневник Екатерины Савенко – это гораздо больше, чем личные сообщения одного человека. В нем – трагедия Мариуполя. Трагедия Украины.

Эти сообщения следует прочитать в оригинале, на отсканированных листах бумаги, в Музее "Голоса Мирных", и распространить эту ссылку, чтобы напомнить миру о страшной судьбе украинцев, убитых российскими захватчиками.

Музей собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 100 тысяч историй. Расскажите свою на портале или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.