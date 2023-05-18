В музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова появилась новая коллекция историй о спасении культурного наследия Украины

К Международному дню музеев, который отмечается 18 мая, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собрал коллекцию "Культурное наследие Украины: истории спасения" - те, кто спасал наше прошлое ради будущего, рассказывают, как это было. Вы найдете истории по ссылке.

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Этой коллекцией Музей "Голоса Мирных" стремится отметить неоценимый вклад каждого работника музеев Украины в спасение нашей истории и культуры и поблагодарить за их работу.

Когда началась полномасштабная война, эти люди спасали себя. Несмотря на угрозы жизни, сотрудники музеев Украины приложили сверхчеловеческие усилия для того, чтобы спасать и эвакуировать экспонаты. Они выходили на работу, выдерживая ужасы обстрелов и оккупации. Хоронили музейные ценности. Выносили десятки ведер с водой после прилетов и пожаров. Голыми руками разбирали завалы...

К спасению присоединилось и международное сообщество: для этого был создан Комитет Музеев Украины, объединяющий несколько десятков украинских и польских музеев. Его координирует Музей Варшавского восстания. Директор Музея Ян Олдаковский так видит послевоенное будущее украинских ценностей:

"Когда-то будет день, в котором наступит мир. И выяснится, что война была за то, чтобы сохранить эти экспонаты, документы, фотографии, которые покажут развитие и историю украинского государства и народа. Перед музейщиками стоит четкая задача - нужно будет заново готовить экспозиции. Показывать эти экспонаты, но не в контексте украинско-российском, а как выражение собственной истории. И в первую очередь музеи и медиа свободной, будущей Украины должны рассказать эту историю, потому что она будет творить ваш национальный миф, самое ценное вещь — сокровище, которое пересказывает будущие поколения в следующие сотни лет", - отметил господин Олдаковский.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает более 70 000 историй. Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.