В Мукачево авто вылетело на Аллею тюльпанов памяти погибшего военного Романа Жука. Фото

В Мукачево авто вылетело на Аллею тюльпанов памяти погибшего защитника Украины Романа Жука. Инцидент произошел ночью на воскресенье, 23 апреля, на площади Тараса Шевченко.

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Личность нарушителя уже установили. Об этом сообщили в Мукачевском городском совете.

Отмечается, что водитель повредил табличку и цветы и сразу покинул место аварии.

"По факту повреждения коммунального имущества -знака на площади Тараса Шевченко инспекторами группы быстрого реагирования управления муниципальной инспекции зафиксировано обращение в правоохранительные органы. Они будут расследовать факт повреждения коммунального имущества. Личность нарушителя установлена благодаря камерам видеонаблюдения, которые установлены в городе", – говорится в сообщении.

Стоит добавить, что Аллея тюльпанов была создана для памяти мукачевца Романа Жука, отдавшего свою жизнь за независимость Украины. Прошлой осенью на Аллее было высажено 13 тысяч луковиц тюльпанов.

Жук Роман, украинский фотограф, видеограф из Мукачево, один из основателей волонтерского проекта "Chysto.de", военнослужащий Вооруженных сил Украины. Герой погиб 26 мая 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, год полномасштабной российской агрессии против Украины показал, что оккупанты рассматривают украинских журналистов как желаемую мишень. За это время в Украине они убили по меньшей мере 50 медийщиков, судьба еще нескольких остается невыясненной. По верифицированным данным НСЖУ, среди погибших – 8 журналистов, выполнявших профессиональные обязанности; 13 медийщиков – гражданских жертв; 29 представителей СМИ, мобилизовавшихся для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.