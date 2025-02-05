В МКС передали доказательства причастности пяти высокопоставленных россиян к похищению украинских детей: кто в списке. Фото

Фонд OSINT for Ukraine передал в Международный уголовный суд доказательства причастности пяти россиян к принудительному перемещению украинских детей в РФ. Это преступление, которое по Римскому уставу может быть квалифицировано как военное преступление или геноцид.

Видео дня

Об этом сообщила содиректор международной группы по расследованию международных преступлений (ICIG) Наталья Яшталь, передает Укринформ. По ее словам, расследователи решили дополнить существующие расследования в отношении российского диктатора Путина и так называемой уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Так, к преступлению была установлена вероятная причастность советника уполномоченного по правам ребенка РФ Алексея Петрова и руководителя офиса уполномоченного по правам ребенка Алексея Газаряна. Они тесно работают со Львовой-Беловой и напрямую способствовали незаконному перемещению детей, отметила Яшталь.

Кроме того, речь идет о предыдущей детской омбудсменке Анне Кузнецовой, которая лоббировала и вносила изменения в законодательство по усыновлению в РФ, что позволяет очень быстро усыновлять украинских детей российскими семьями.

Также два губернатора – Андрей Воробьев, губернатор Московской области, и Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, помогали обеспечить прибытие детей, встречали их и искали семьи для усыновления.

Каждый из этих российских чиновников, подчеркнула она, способствовал координированному плану. Согласно статье 25(3) Римского устава, их действия "соответствуют юридическим стандартам соучастия в геноциде, поскольку они оказывали административную, логистическую и моральную поддержку для совершения этих преступлений".

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях Украины россияне вывозят на "оздоровление" в Беларусь жителей ВОТ, которых они сами же лишили жилья. Там украинские семьи должны посещать пропагандистские мероприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!