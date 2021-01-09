В Минздраве Украины уточнили запланированные сроки вакцинации от COVID-19

Четыре из пяти этапов вакцинации украинцев от коронавируса займет около года – с февраля 2021 года по март 2022-го.

Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что в рамках этих этапов планируется охватить около 23 млн граждан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Без пятого этапа у нас выходит около 23 млн украинцев по две прививки. То есть с февраля 2021 года по 1 марта 2022 года мы обеспечим охват вакциной (указанного количества граждан), если все придут, чтобы сделать прививку", – сказал он, напомнив, что вакцинация является добровольной.

Также Ляшко пояснил, почему даже при большом количестве доз вакцины, не получиться сразу привить всех украинцев. По его словам, это зависит не только от наличия самого препарата, но и от способности медицинской системы сделать эти прививки.

"Мы определили пять этапов вакцинации, в которых определены профессиональные или возрастные группы. В каждом из них есть два раунда: первая прививка и через 25 дней вторая. И две платформы: мобильные бригады и пункты вакцинации", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли план вакцинации от коронавируса в 2021-2022 годах, который предусматривает пять этапов. Власти планируют охватить около 50% населения.