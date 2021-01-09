У МОЗ України уточнили заплановані терміни вакцинації від COVID-19

Чотири з п'яти етапів вакцинації українців від коронавірусу займе близько року – з лютого 2021 року по березень 2022.

Про це в ефірі "Еспресо.TV" заявив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він зазначив, що в рамках цих етапів планується охопити близько 23 млн громадян (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Без п'ятого етапу у нас виходить близько 23 млн українців по два щеплення. Тобто з лютого 2021 року по 1 березня 2022 роки ми забезпечимо охоплення вакциною (вказаної кількості громадян), якщо всі прийдуть, щоб зробити щеплення", – сказав він, нагадавши, що вакцинація є добровільною.

Також Ляшко пояснив, чому навіть при великій кількості доз вакцини, не вийти відразу прищепити всіх українців. За його словами, це залежить не тільки від наявності самого препарату, але і від здатності медичної системи зробити ці щеплення.

"Ми визначили п'ять етапів вакцинації, в яких визначені професійні або вікові групи. В кожному з них є два раунди: перше щеплення і через 25 днів друга. І дві платформи: мобільні бригади і пункти вакцинації", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні ухвалили план вакцинації від коронавірусу в 2021-2022 роках, який передбачає п'ять етапів. Влада планує охопити близько 50% населення.