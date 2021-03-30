В Минздраве сказали, сколько больных COVID-19 выдержит медсистема Украины

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что даже с суточным приростом больных коронавирусом в 24 тысячи Украина сможет пройти эту вспышку, обойдясь без введения полного локдауна.

По его словам, сейчас медсистема страны справляется с наплывом пациентов. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы имеем 11 областей сегодня в "красном" уровне эпидемической опасности. Приближаются новые области также к нему. Стоит ли вводить общегосударственный карантин, жесткие противоэпидемические ограничения? Пока система здравоохранения справляется с нагрузкой", – заверил Ляшко.

Он признал, что сейчас проблемы есть в Житомирской и Черновицкой областях. Там уже созданы комиссии, которые будут проверять соблюдение карантинных ограничений.

По мнению заместителя главы Министерства здравоохранения (Минздрава), противоэпидемических правил нужно придерживаться локально.

"С цифрами 24 тысячи и немножко больше мы проходим без общегосударственного карантина, полного локдауна. Система здравоохранения сейчас не такая, как была в марте 2020 года. Мы говорим, что не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система не будет приближаться к коллапсу", – подчеркнул Ляшко.

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