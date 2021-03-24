В Минздраве сказали, где в "красных" зонах можно ходить без масок

Запрет находиться без маски в общественных местах регионов, попавших в "красную" карантинную зону, не распространяется на парки и скверы.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины. В ведомстве в то же время уточнили, где защитные средства являются обязательными.

"Так, согласно изменениям (в постановление Кабинета министров – прим.ред.), масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как это ошибочно отметили в своих новостях некоторые СМИ", – сказано в сообщении.

Носить маски обязательно в учреждениях здравоохранения, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования, где нет возможности соблюдать физическую дистанцию не менее 1 метра.

Ранее в СМИ со ссылкой на источник в Минздраве появилась информация, что ношение масок в регионах "красной" зоны обязательно в том числе в парках и на улице.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 марта Кабинет министров обнародовал постановление, согласно которому в общественных местах регионов с высоким уровнем распространения коронавируса – "красных" зонах – запрещено находиться без защитных масок.