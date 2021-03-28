В Минздраве рассказали, как распознать у ребенка признаки склонности к суициду
Когда в поведении ребенка-подростка появляются изменения, он становится более замкнутым и отдаленным, родителям следует не паниковать, но больше узнать о признаках склонности к суициду.
Их в Facebook привел Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины. Отмечается, что в некоторых случаях человек может переживать столь сильную боль, что не видит другого выхода, и тогда суицид становится попыткой избежать страданий, которые стали невыносимыми.
Итак, обеспокоиться стоит, если:
Ваш ребенок начинает поднимать темы смерти и суицида, говорит о том, что скоро ее не будет рядом, начинает раздавать свои вещи друзьям и близким, завершает начатые дела и не начинает новые;
ребенок закрывается в себе, уединяется, удаляется от родителей и друзей, проводит все больше и больше времени наедине с собой. Вы видите, что ребенок переживает стресс и имеет тревожность;
Вы замечаете, что у ребенка меняются пищевые привычки, он начинает меньше или больше спать, отказывается от привычных и любимых занятий, прекращает посещать обучение, игнорирует встречи с друзьями и семьей;
у ребенка появляется план суицида. Если человек угрожает совершить суицид, говорит о стремлении умереть, начинает искать инструменты для реализации запланированного (оружие, таблетки и т.д.), важно действовать быстро.
Если родители заподозрили у ребенка склонность к суициду, в Минздраве советуют создать безопасное пространство и сразу начать разговор.
"Даже одна минута, которую вы посвятите разговору, может спасти ее жизнь", – отметили в ведомстве.
Напомним, с начала 2021 год Украина накрыла волна детских самоубийств – они глотали таблетки и прыгали с высоток. В то же время родители в основном не понимают, что могло подтолкнуть их ребенка к такому страшному шагу. Как предотвратить самое страшное – читайте в материале OBOZREVATEL.
В частности, 14-летняя девочка покончила с собой в Киеве 9 марта – ребенок спрыгнул с балкона многоэтажки. Как позже сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко, причиной стала неразделенная любовь с 15-летним мальчиком.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным МВД в Украине ежегодно сотни детей совершают самоубийства. Причиной таких поступков становится преимущественно интернет и равнодушие родителей;
1 февраля в Киеве несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из окна пятого этажа из-за ссоры с парнем. Ее с множественными травмами доставили в лечебное учреждение.
А 19 января в Киеве с 15-го этажа выбросился 12-летний мальчик, оставив предсмертную записку.