В Минздраве призвали вакцинироваться от гриппа: в новом эпидсезоне будут циркулировать четыре штамма

Министерство здравоохранения призывает украинцев сделать прививку против сезонного гриппа, который традиционно усиливается в осенне-зимний период. Более того, в этом году в Украине ожидают сразу четыре штамма инфекционного заболевания.

Как сообщили странице ведомства в Facebook, такая прививка считается рекомендованной и препарат для иммунизации, возможно, придется закупать за собственный счет. Однако, учитывая циркуляцию сразу четырех видов мутаций, превентивный укол обойдется гораздо экономней лечения.

Отмечается, что противовирусная прививка необходима таким социальным группам граждан:

медработникам;

беременным на любом сроке вынашивания ребенка;

Видео дня

людям в возрасте от 65 лет;

учителям, сотрудникам коммунальных служб и других профессий, которые предусматривают коммуникацию с широким кругом людей;

тем, у кого наблюдаются хронические заболевания.

Минздрав добавил, что защитить себя от возможных последствий необходимо в пиковый период вакцинации: сентябрь-октябрь. При этом необходимо учесть, что препараты против коронавируса COVID-19 не ставят защиту на сезонные инфекции, точно также и наоборот.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-иммунолог пояснил, как взаимодействуют вакцины против гриппа и COVID-19.