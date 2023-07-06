В Минздраве обнародовали правила нахождения в зоне радиационной аварии. Видео

В Министерстве здравоохранения напомнили украинцам о правилах, которых нужно придерживаться в случае возможной аварии на Запорожской АЭС. Людям, которые проживают в регионах, не подлежащих эвакуации, нужно иметь запас воды, еды и лекарств, а также не покидать помещение.

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Видео с рекомендациями опубликовали в Telegram-канале ведомства 6 июля. Там напомнили правила в случае радиационной аварии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

– Сделайте запас еды и воды на неделю (вода питьевая и техническая, еда длительного сохранения). В случае аварии вода с централизованных источников может быть опасной.

– Позаботьтесь о запасах необходимых лекарств.

–Уплотните окна и двери, закройте вентиляционные отверстия.

– Не употребляйте без назначения врачей или органов власти калий йодид.

– Находитесь в максимально изолированном помещении как можно дальше от окон.

– Включите телевизор или радио и следите за официальными сообщениями.

– Оставайтесь в помещении и сохраняйте спокойствие.

Ранее в Минздраве сказали, что в случае взрыва на ЗАЭС жители, находящиеся в потенциальной зоне радиационной аварии, должны быть готовы к возможной эвакуации. Ведомство порекомендовало подготовить "тревожный" чемодан или рюкзак, содержащий необходимые предметы для случая, если будет дана рекомендация о необходимости эвакуации.

Общепринятым радиусом повышенной радиационной опасности считается 30-километровая зона.

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что сейчас угроза российского теракта на Запорожской АЭС понемногу снижается.

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