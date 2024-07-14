В Минобороны объяснили, кому разрешат обжаловать штрафы за несвоевременное обновление данных

У военнообязанных граждан Украины осталось несколько дней, чтобы обновить военно-учетные данные, если они не сделали этого до сих пор. В дальнейшем украинцев, нарушивших мобилизационное законодательство, собираются наказывать штрафами.

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Обжаловать их смогут те, кто докажет, что в это время болел. Такое объяснение дал директор Департамента кадровой политики Минобороны Марк Андрусяк.

Напомним: согласно законодательству, в число тех, кому нужно обновлять данные в ТЦК (через ЦНАП или в приложении "Резерв+"), входят все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет, призывники и резервисты, а также те, кто забронирован, имеет отсрочку, женщины-военнообязанные

В частности, законом предусмотрено обязательное требование к обновлению данных гражданами Украины в течение 60 суток (с 18 мая по 16 июля включительно). Возможности продления этого срока на период лечения или других обстоятельств законодательством не предусмотрены.

"В любом случае после 17 июля в отношении тех граждан, которые несвоевременно обновили учетные данные, будут возбуждены дела по совершению админправонарушений. В то же время граждане смогут обжаловать такие решения в суде, предоставляя подтверждающие документы, что действительно они не могли это сделать своевременно", – пояснил представитель Минобороны.

Он отметил, что законодательством Украины пока не предусмотрено процедуру автоматического наложения штрафов на людей. Согласно КупАПу, их будут выписывать, начиная с трех месяцев с момента выявления правонарушения и до 1 года с момента его совершения. Полномочиями о наложении штрафов обладают исключительно ТЦК и СП.

"Факт выявления правонарушения может совершить техработник ТЦК. Он документально это оформляет и передает руководителю ТЦК для составления протокола", – указал Андрусяк.

Он напомнил, что граждане, которые не обновили свои военно-учетные данные до 16 июля, могут быть привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.

По состоянию на 14 июля данные обновили более 3 млн граждан Украины. Однако это не означает, что их отправят на военную службу.

"Потребности ВСУ для призыва во время мобилизации значительно меньше... Это создано для справедливого подхода, чтобы государство видело всех на воинском учете", – проинформировал Андрусяк.

В Минобороны считают, что времени для обновления своих военно-учетных данных было достаточно и не планируют инициировать внесение изменений в законодательство Украины относительно продлению этого срока.

Как сообщал OBOZ.UA, адвокаты говорят, что глупо не обновлять данные до 17 июля. Повестки украинцам будут вручать в любом случае, в частности, документ могут прислать по месту регистрации, которое было указано ранее.

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