В Минэкономики ждут 'хороших новостей' от металлургических гигантов

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко провела в Днепропетровской области встречи с менеджментами крупных металлургических компаний, среди которых ArcelorMittal и Метинвест. Об этом она сообщает в Facebook.

"Ждем от них положительных новостей в ближайшее время – как в Кривом Роге, так и в Запорожье. Сейчас металлургические компании стратегически важны для нашей страны. Поэтому государство сделает максимум для их стабильной и эффективной работы", — отметила Свириденко.

Война, по словам министра, ставит перед Украиной новые задачи и вызовы — функционирование во время боевых действий, существенно усложненная и более дорогая логистика, кардинально иная механика предпринимательства. В таких условиях государству важно, чтобы экономика городов работала, выплачивались зарплаты и налоги.

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"Сегодня бизнес — это не про маржинальность и прибыль, сегодня бизнес — это ответственность за страну, поддержка экономики и армии, сохранение рабочих мест и возможность не потерять своего потребителя. И сейчас владельцы предприятий должны переосмыслить свою функцию, ведь от стабильной экономики зависит приближение нашей общей победы", — пишет Свириденко.

Для обеспечения стабильной работы бизнеса государство запустило ряд важных решений — дерегуляцию, снижение инспекционной и фискальной нагрузки, беспроцентное государственное кредитование для всех сфер бизнеса.

"Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а те, кто остановил деятельность — чтобы ее возобновили", — резюмировала Юлия Свириденко.