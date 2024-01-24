В 'Метинвесте' рассказали о разработке программы для ветеранов с применением иностранных практик

Более 10 тысяч сотрудников компании "Метинвест" прошли через ряды ВСУ или сейчас находятся в армии. Также у компании много людей с инвалидностью, которые возвращаются с войны. Поэтому в 2024 году будут реализованы многие программы поддержки и адаптации ветеранов, разработанные совместно с американцами, имеющими большой опыт в этой проблематике.

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Об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

"Мы всех ветеранов ждем, за всеми держим рабочие места. Мы хотели бы, чтобы эти ветераны, которые проливали свою кровь, отдавали здоровье за то, чтобы мы могли жить, вернулись и работали. У нас будет очень много программ, связанных с ветеранами. Мы хотим реализовать эти программы совместно с нашими американскими партнерами, чтобы они показали, как правильно это делать. У них большой опыт войны во Вьетнаме, когда оттуда возвращались их ветераны", – объяснил Водовиз.

Он напомнил, что миллион мобилизованных украинцев рано или поздно начнут возвращаться домой, большинство с психическими и физическими травмами, и с этими людьми нужно будет работать. Именно поэтому компания "Метинвест" выделяет на программы адаптации большие средства – хотя, как и все, испытывает дефицит персонала, вызванный, в том числе, мобилизацией.

"Сейчас у нас каждый шестой рабочий служит в ВСУ. Это большая нагрузка на бизнес. А сейчас хотят принять новые законы по мобилизации. Мы понимаем государство, потому что на передовой около миллиона человек, и нужна ротация. Но государство должно взвешивать: есть экономика, которая кормит служащих людей. Им нужно выплачивать зарплату, обеспечивать амуницией и бензином, кормить и тому подобное. Эти деньги дает бизнес. Чтобы бизнес функционировал нельзя забрать в армию 50% его работников! Надо искать компромиссы с бизнесом. Например, относительно налоговой нагрузки, сколько людей кто может бронировать, или относительно того, насколько критичен этот бизнес. Вот на эту сферу я попросил бы законодателей посмотреть немного внимательнее", – подчеркнул Водовиз.

Ранее стало известно, что "Метинвест" Ахметова начал создание инклюзивной системы интеграции ветеранов в мирную жизнь и работу. Также компания создала гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь", которая помогла почти полмиллиона украинцев пищевыми продуктами и вещами первой потребности, а больницам – медикаментами и оборудованием на 9,5 млн грн. Психологическую реабилитацию в рамках проекта уже прошли 1100 женщин и детей. Также он развивает программу протезирования, которая охватывает сейчас 96 военнослужащих и гражданских. А общая сумма помощи по всем этим направлениям составляет более 430 млн грн собственных и привлеченных от доноров средств.