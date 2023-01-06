Компания Meta пообещала не блокировать в Facebook посты с упоминанием полка "Азов". Там понимают проблему и слышат все обращения из Украины по этому вопросу, однако сложность заключается в том, что используемая в соцсети система фильтрации не подходит под военное время.

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Об этом в интервью на канале "1+1" рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он констатировал, что компании необходимо ориентироваться быстрее, однако отметил, что быстро разблокируют все сообщения, по которым поступают обращения.

"Нас это тоже немного раздражает, если честно, такая скорость реакции, но мы с одной стороны благодарны за помощь, которую они нам оказывают и быстро разблокируют. Но нельзя так в ручном режиме сотрудничать государству, корпорации, гражданам. Поэтому я думаю, что это вопрос внутри менеджмента и, я надеюсь, что он все решится и ускорится. То есть мы все, что можем, все делаем, но хотелось бы, чтобы они быстрее реагировали", – отметил чиновник.

Он добавил, что знал и раньше о том, что у Facebook никогда не было модераторов в Москве. Анализом контента в соцсети занимается алгоритм, искусственный интеллект.

"Невозможно все обрабатывать в ручном режиме, но также жалобы действуют на искусственный интеллект, на алгоритм, таким образом формируются новые правила. Но относительно "Азова" отдельный вопрос был, мы его решили с Meta, я лично занимался этим вопросом. Мы решили. Сейчас вроде бы нет уже проблем. Все страницы работают и все хорошо. Не буду комментировать, но состоялся эмоциональный разговор, чтобы этот вопрос был решен. Это определенные алгоритмы, которые нужно менять под военное время. И мы ждем скорости от Meta. Я надеюсь, что все будет решено", – рассказал Федоров.

Напомним, ранее корпорация Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, усилила "цензуру" для украинского сегмента этой социальной сети. К ограничениям на упоминания россиян и их преступлениях в Украине и практически 100% баны за память защитников Мариуполя из полка "Азов" теперь добавились и цитаты секретаря Совета безопасности и обороны Украины Алексея Данилова по отношению к государству-агрессору.

Издание OBOZREVATEL обратилось к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову с просьбой вмешаться в ситуацию и защитить украинские СМИ, которые с начала войны вносят свой вклад в борьбу с врагом на информационном фронте, от необоснованных и надуманных "репрессий" со стороны Facebook. Ведь цензурировать администрация соцсети по сути взялась официальные заявления должностных лиц воюющей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американской корпорации Meta Platforms бизнесмена Марка Цукерберга заявили, что с постами украинских пользователей в социальных сетях Facebook и Instagram работают украинские модераторы. Там заверили, что "вопреки некоторым мифам" они не испытывают никакого влияния из Москвы.

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