В Мелитополе тысячи людей вышли к зданию захваченной РГА с требованием освободить мэра. Видео

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В Мелитополе с утра в субботу, 12 марта, проходит многотысячный митинг. Люди вышли на акцию протеста с требованием освободить мэра Мелитополя Ивана Фёдорова, которого вчера похитили оккупанты.

Соответствующее видео опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В частности, на митинг к зданию захваченной Мелитопольской районной государственной администрации вышли более 2000 человек.

Они скандируют фразы: "Верните мэра!", "Свободу мэру!" и тому подобное.

Отметим, что в пятницу, 11 марта, российские оккупанты похитили Ивана Федорова, а позже обвинили его в терроризме. Так называемая прокуратура "ЛНР" заявила, что против политика возбудили уголовные дела.

Видео дня

Террористы утверждают, что Федоров оказывал финансовую и другую помощь "Правому сектору" в совершении "преступлений против мирных жителей Донбасса". Разумеется, эти заявления не имеют ничего общего с действительностью.

Также оккупанты обвиняют мэра Мелитополя в "организации преступного сообщества". Какого именно – они уточнить не удосужились.

На похищение Федорова вскоре отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Там отметили, что этот поступок оккупантов квалифицируется как военное преступление по Женевским конвенциям и I Дополнительному протоколу, запрещающему захват гражданских заложников во время войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ОП показали видео похищение оккупантами мэра Мелитополя Ивана Федорова. Примечательно, что ранее он отказался сотрудничать с оккупантами.

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