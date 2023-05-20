В Мелитополе таксист сдал пассажира комендатуре за оскорбление гауляйтера Балицкого и правду о похищении детей
Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области таксист сдал пассажира комендатуре. Причиной стало оскорбление гауляйтера Евгения Балицкого и правда о похищении украинских детей захватчиками.
Клиент по телефону нецензурно отзывался о гауляйтере Балицком. А "доказательством" стала запись с авторегистратора. Ролик опубликовала РИА Мелитополь (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Пассажир рассказал об эвакуации, которую принудительно проводят российские оккупанты, как это было перед побегом оккупантов из Херсона.
Также мужчина в такси раскрыл страшную правду о похищении украинских детей.
По его словам, у знакомой силой вырывали ребенка под предлогом отправить на "оздоровление". Женщина до последнего отказывалась.
"Потом х*й сыщешь этого ребенка. Пораспихают куда-нибудь и все", – сказал пассажир и стал из-за этого мишенью вражеской комендатуры.
Отметим, российские оккупанты на оккупированных территориях нашей страны школьникам, не получившим российские паспорта, захватчики не выдают аттестаты.
Осторожно! Видео 18+! На кадрах присутствует ненормативная лексика!
Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики продолжают воровать зерно на временно оккупированной части Запорожской области. Зерновые государство-вор вывозит на территорию РФ по железной дороге, автотранспортом и по морю.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!