Украинцы за границей смогут дистанционно получить бронь от мобилизации с последующим трудоустройством: в Кабмине раскрыли детали

Украинцы за границей смогут дистанционно получить бронирование от мобилизации с последующим трудоустройством в Украине. Сейчас в странах, где больше всего зафиксировано украинских граждан, создаются Unity Hub – центры, которые в дальнейшем предоставят возможность привлекать людей к украинскому рынку труда из-за рубежа.

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Об этом рассказал министр национального единства Алексей Чернышев, сообщает СМИ. Министр отметил, что такие нововведения позволят избежать мобилизации того или иного лица прямо на границе.

"Наша задача такова, чтобы человек, когда пересекает границу, уже имел такой статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и заводом его мобилизируют", – подчеркнул Чернышев.

Созданные зарубежные центры будут предоставлять различные услуги украинцам, включая трудоустройство и бронирование, если это необходимо.

Чернышев отметил, что получить бронирование при мобилизации сможет любой гражданин Украины, если это предусмотрено в соответствующей сфере занятости.

Напомним, украинское правительство продлит срок перебронирования работников критических предприятий до 31 марта из-за последствий кибератаки, что сделало невозможным своевременное обновление документов. Соответствующее решение даст компаниям дополнительное время для оформления бронирования и тем самым сохранит баланс между экономикой и мобилизационными потребностями страны.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Федора Вениславского, в Украине мужчинам разрешение на выезд за границу и демобилизация будут предоставлены только после отмены военного положения. Но при условии, что в стране не будет введен другой правовой режим.

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