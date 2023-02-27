В марте ему должно было исполниться 34: на Харьковщине простились с воином, погибшим в боях за Бахмут. Фото

Первомайская громада Харьковщины 26 февраля простилась с защитником Украины Алексеем Азаренковым, погибшим в боях под Бахмутом. В марте воину должно было исполниться 34 года.

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Родные, побратимы и местные жители собрались в центре города, чтобы провести Героя в последний путь. Фото с церемонии прощания опубликовал глава горсовета Николай Бакшеев в Telegram-канале (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Алексей Азаренков родился 5 марта 1989 года в Первомайском, окончил там школу. Весной 2022-го он пошел добровольцем в ряды ВСУ.

Младший сержант позже был назначен командиром командиром второго стрелкового отделения второго стрелкового взвода второй стрелковой роты.

Азаренков защищал Украину от врага на Донецком направлении. Погиб 33-летний воин ВСУ в боях с российскими оккупантами вблизи Бахмута.

Панихида по погибшему Герою прошла в воскресенье, 26 февраля, на площади возле городского Дворца культуры "Химик" в Первомайском.

"Собрались родные, близкие, друзья, одноклассники и все, кто хотел отдать честь воину. Очень тяжело, что враг уносит жизни наших ребят. И все чаще мы провожаем наших земляков в царство небесное. Мы искренне благодарны нашим Героям за их подвиг. И неописуемо болит душа за всех них", – написал Бакшеев.

У Алексея остались мать, жена, дочь и родные. Вечная память Герою!

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 февраля в Киеве провели в последний путь майора Олега Мудрака – командира 1-го батальона полка "Азов". Он героически оборонял от оккупантов Мариуполь, пережил пытки в российском плену.

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