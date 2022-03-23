В Мариуполе в результате обстрелов погиб оператор телеканала 'Сигма' Виктор Дедов

Подтверждена гибель из-за российской оккупации еще одного украинского журналиста – главного режиссера, старшего оператора мариупольского телеканала "Сигма-ТВ" Виктора Дедова. Об этом сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Журналист с семьей находился дома, когда в квартиру прилетели мины. Об обстоятельствах гибели, произошедшей в заблокированном Мариуполе еще 11 марта, сообщила супруга Виктора Наталья Дедова в соцсети.

"Две мины. Первая – в нашу спальню. Там я и мама. Вторая – в нашу кухню. Там – Витя... Я кричу "Саша!" в ответ: "Мама, я здесь!"... И только у лифта понимаю: не вижу: не вижу и не слышу Витю... Последняя (его, - ред) фраза: "Саша, у меня нет света!" И Саша дает фонарик, хоть в комнате свет. Сонная артерия. Витя живет еще несколько минут, доходит до коридора и навсегда становится нашим светлым Ангелом", - пишет Наталья Дедова.

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К сожалению, Виктора не смогли похоронить, потому что через 4 дня из-за прилета снаряда дом сгорел. "За несколько часов до трагедии мы лежали все вместе на кровати. Было холодно. Саша мечтал, как снова поедет во Львов. Купить там круассанов, шоколад... А Витя отвечал: "Сыночек, все обязательно будет!" - написала жена.

"Ужасная новость. Оператор от Бога! Лучшего оператора не встречала", — говорит о Викторе Дедове в комментарии для НСЖУ мариупольская журналистка Айна Чагир. Айна Чагир – бывший директор мариупольского телеканала "TV-7", где Виктор Дедов работал старшим оператором до перехода на телеканал "Сигма".".. мой лучший Мастер света! Мой лучший фотограф! Мой лучший коллега! Наш лучший сын, папа, муж и зять! Извини, что нет твоей могилы. Пусть наш Мариуполь, который ты так любил фотографировать, станет твоим небесным домом", — прощается с мужем жена, известная местная журналистка Наталья Дедова.

Национальный союз журналистов Украины соболезнует родным и близким, коллегам талантливого оператора. Невозможно представить тот ужас страшной войны, боль, которую испытывает семья Дедовых. Выдержки вам, спокойствия, мира… НСЖУ фиксирует военные преступления России в отношении работников СМИ и передает информацию в Европейскую и Международную федерации журналистов. Журналисты важны!