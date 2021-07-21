В Мариуполе строят первый в Украине стальной дом: на каком этапе работы. Фото

В Мариуполе продолжается строительство первого в Украине стального многоквартирного жилого дома. Финансирование уникального проекта взяли на себя власть города, государство, а также группа "Метинвест".

Как рассказали в пресс-службе компании, сейчас в здании возводят первый этаж, а полностью заселить дом планируют уже в 2022 году, передает "УНИАН".

Общие инвестиции в проект составят более 120 млн грн, а "Метинвест" бесплатно предоставит более 400 тонн металла.

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Дом строят по уникальной технологии: стальной каркас можно легко усилить и реконструировать, рассказал гендиректор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили. По его словам, дом будет надежным и энергоэффективным, а проектный срок эксплуатации здания составит более 100 лет.

Дом будет иметь 8 этажей, 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир, самый высокий уровень энергоэффективности (А+++) и яркие цветовые решения.

Как отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, обеспечение жильем позволит привлечь в город специалистов, необходимых металлургическим предприятиям.

"Это уникальный проект в сфере стального строительства не только в Мариуполе, но и в Украине", – сказал он.

Отметим, в декабре 2018 года в Мариуполе при поддержке "Метинвеста" в номинации для молодых архитекторов подвели итоги конкурса Steel Freedom в категории "Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья". Главным условием конкурса была разработка проекта с применением несущих стальных конструкций.

Напомним, из украинской стали сооружают стадионы и мосты, в том числе популярный киевский стеклянный мост и новый мост в итальянской Генуе. Сооружение из стали "Метинвеста" защищает украинцев от четвертого ядерного энергоблока в Чернобыле.