В Мариуполе оккупанты подготовили план побега на случай приближения ВСУ: Андрющенко раскрыл детали

Оккупационные войска России уже подготовили план побега своих военных и коллаборантов из временно захваченного Мариуполя, когда к городу будут приближаться Силы обороны Украины. План был утвержден еще две недели назад.

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Об этом рассказал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Апостроф TV" в среду, 28 июня. По его словам, доступ к нему получили украинские партизаны.

По словам Андрющенко, у оккупантов панические настроения, ведь понимают, что ВСУ близко. Первая волна побега будет в сторону Новоазоавска, а дальше – в сторону России.

Сейчас, как отметил советник мэра, коллаборантам запрещен выезд из Мариупольского района. Сбежать из города можно только "на время" и при наличии "разрешения" от российской ФСБ, которое получить практически нереально.

При этом Андрющенко заявил, что СБУ отправила электронные письма предателям с предложением посодействовать приближению украинской армии. Результаты такого шага, как он отметил, уже есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мариуполе появились новые послания для российских захватчиков. В них военных РФ призывали сдаваться в плен, ведь это для них единственный шанс вернуться домой живыми.

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