В Мариуполе обновили сети для более 50 тысяч жителей

За 2021 год в Мариуполе обновили электросети и подстанции для 50 тысяч домохозяйств в 4 районах города. Это удалось сделать благодаря программе "Большого обновления сетей" и замене устаревшего оборудования, исчерпавшего ресурс эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-службе компании ДТЭК Донецкие электросети.

По сообщению компании, электрические сети в Мариуполе проложены 50–60 лет назад. Ряд подстанций и линий, построенных в прошлом веке, не выдерживали нагрузок, что отражалось и на качестве напряжения, и на количестве аварийных отключений. Обновить сети компания смогла благодаря программе "Большого обновления сетей", введенной в 2021 году после введения стимулирующих инвестиций RAB-тарифов.

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"ДТЭК – надежная и ответственная компания. Мы слышим потребности наших клиентов, знаем о проблемах, с которыми они сталкиваются. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы сделать электроснабжение их домов более надежным. Общий комплекс работ в Мариуполе позволил заменить устаревшее оборудование и улучшить электроснабжение для 50 тысяч домохозяйств", – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Генеральный директор также отметил, что в рамках проекта "Большого обновления сетей" компания установила 8 новых современных трансформаторных подстанций, новое оборудование которых позволяет оградить клиентов от перепадов напряжения. Кроме того, компания реконструировала и модернизировала 4 воздушных и 36 кабельных линий в Мариуполе.

"Это в общей сложности составило более 16 км линий, что, для сравнения, вдвое больше проспекта Металлургов – одной из самых длинных улиц в городе", – отмечают в компании.

Сообщается, что специалисты ДТЭК Донецкие электросети также модернизировали две высоковольтные подстанции (110 кВ) и распределительные пункты. Чтобы не отключать подачу света клиентам на время работ на оборудовании, была установлена временная трансформаторная подстанция.

В 2022 году компания продолжит программу "Большого обновления сетей" в городе.