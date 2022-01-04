В Мариуполе мужчина устроил скандал в баре: ему якобы не понравилось обращение на украинском. Видео

В Мариуполе посетитель бара обозвал девушку-бармена и угрожал ей. Мужчине якобы не понравилось, что она обратилась к нему на украинском языке.

Об этом сообщил местный Telegram-канал, публикуя кадры из заведения. Отмечается, что инцидент произошел в заведении "Пьяная вишня" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Ролик не отображает начала конфликта и то, действительно ли его причиной стал языковой вопрос. На камеру его стали снимать очевидцы, когда мужчина начал нецензурно высказывался в адрес работника заведения.

"Кто ты такая, чтобы на меня смотреть?.. В Днепре так не относятся к людям, как вы, пи***асы, здесь в Мариуполе", – возмущался посетитель, активно жестикулируя руками.

Видео дня

Буйного мужчину из заведения вывела женщина, которая, возможно, отдыхала там вместе с ним. Выходя, он "пригрозил" написать заявление в полицию.

Подписчики в комментариях заявили, что в другом паблике кто-то выложил номер телефона этого мужчины, а сам он удалил свой профиль из Facebook.

Некоторые отметили, мол, "если человек попросил, чтобы его обслужили на русском, значит бармен должна была это сделать". Другие же подчеркнули: видео никак не подтверждает того, что конфликт начался именно на почве языка, поэтому "нечего и комментировать" поведение мужчины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском нацуниверситете имени Тараса Шевченко собрались проверять, на каком языке преподаватели проводят занятия. Мониторинг решили ввести из-за жалоб студентов.