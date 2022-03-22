В Мариуполе бойцы 'Азова' уничтожили четыре танка, БМП и пехоту оккупантов. Видео

В блокадном Мариуполе украинские воины не только стойко держат оборону, но и "минусуют" оккупантов. 22 марта стало известно об уничтожении не менее 4 танков и нескольких единиц другой вражеской бронетехники, в частности, боевых бронемашин.

На свидание с Кобзоном и Гитлером танкисты полка "Азов" направили также живую силу оккупационной армии. Впечатляющее видео танкового боя показали в телеграмм-канале полка.

"Во время боя на улицах Мариуполя были уничтожены 4 танка и несколько единиц вражеской бронетехники. Азовские танкисты в очередной раз показали врагу, кто хозяин на улицах Мариуполя, и отправили оккупантов в ад", - отметили защитники Мариуполя.

Видео дня

"Азовцы" добавляют: потери враг несет действительно массовые.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "азовцы" уничтожили вражеский катер в акватории Мариуполя. Поражение катера "Раптор" 22 марта было подтверждено в России. Он небоеспособен.

Также в РФ случайно слили потери армии Путина в Украине и назвали количество убитых – по подсчетам МО РФ, украинцы уничтожили около 10 тысяч оккупантов.

На самом деле потери захватнической армии значительно выше. К утру 22 марта Россия в войне против Украины потеряла минимум 15,3 тыс. воинов, также уничтожено 509 танков и 99 самолетов.

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