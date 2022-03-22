Бойцы 'Азова' уничтожили вражеский катер в акватории Мариуполя

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Бойцы "Азова" уничтожили вражеский катер "Раптор" в акватории Мариуполя. Защитники города подбили его 21 марта.

На следующий день поражение "Раптора" подтвердили в России. Об этом сообщил портал Милитарный.

"Полк НГУ "Азов" 21 марта 2022 года сообщил об уничтожении российского катера проекта 03160 "Раптор" в акватории Мариуполя. Деталей поражения вражеского катера подразделение не привело. На следующий день на российском телеграм-канале "Морячок" появилось подтверждение, что катер был поражен огнем Сил обороны Украины", - отметили авторы "Милитарного".

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Сейчас россияне отрицают, что подбитый катер затонул. Они уверяют, что поврежденный "Раптор" на буксире тянут в российский порт Ейск в Азовском море.

Авторы "Милитарного" предполагают: информация о буксировке может означать только одно: "Азов" вывел из строя российский катер, он потерял боеспособность.

Также, по данным российского источника, двое оккупантов на катере получили ранения. Всего на борту "Раптора" могло находиться до 20 захватчиков: именно такое количество десанта вмещает этот скоростной российский катер.

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