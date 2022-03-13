В Мариуполе армия Путина убила уже 2187 мирных граждан: за сутки было 22 бомбардировки

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За время осады Мариуполя погибли 2187 мирных жителей. Только за сутки оккупанты 22 раза бомбили город и сбросили не менее 100 авиабомб.

Информация об этом появилась на Telegram-канале Мариупольского городского совета.

В сообщении говорится, что враг продолжает обстреливать жилые кварталы, больницы, места скопления людей и уничтожать инфраструктуру.

"Именно с неба идет самая большая угроза для 400 тысяч мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе", – говорится в сообщении. По мнению представителей городских властей, сейчас спасти местных жителей может только решение НАТО закрыть небо над Украиной или предоставить нашим военным системы противовоздушной обороны.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский защитник снял видеообращение с Мариуполя. Он утверждает, что ВСУ продолжает оборону города, а враг терпит все большие потери.

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