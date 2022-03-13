Мариуполь держится, мы победим: украинский защитник записал видео из осажденного города. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Украинский военный записал видео из Мариуполя. Он сообщил, что город находится под контролем Украины, а ВСУ продолжают движение по всем направлениям.

Обращение защитника появилось в сети 12 марта. Чтобы посмотреть запись, скрольте новость до конца.

Военный отметил, что в самом Мариуполе продолжаются бои. Российские оккупанты обстреливают мирные кварталы, всюду можно увидеть воронки от бомб.

"Мы держимся. Нас еще много, их все меньше. Мы обязательно победим!", - подытоживает защитник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пограничники отбили наступление на Мариуполь.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!