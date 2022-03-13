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Мариуполь держится, мы победим: украинский защитник записал видео из осажденного города. Видео
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Украинский военный записал видео из Мариуполя. Он сообщил, что город находится под контролем Украины, а ВСУ продолжают движение по всем направлениям.
Обращение защитника появилось в сети 12 марта. Чтобы посмотреть запись, скрольте новость до конца.
Военный отметил, что в самом Мариуполе продолжаются бои. Российские оккупанты обстреливают мирные кварталы, всюду можно увидеть воронки от бомб.
"Мы держимся. Нас еще много, их все меньше. Мы обязательно победим!", - подытоживает защитник.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские пограничники отбили наступление на Мариуполь.
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