В мае 2023 года Украина изготовила больше снарядов, чем за весь 2022 год, – экс-спикер 'Укроборонпрома'

Государственный концерн "Украинское оборонное производство" практически полностью снабжал вооружением Силы обороны, противостоявших врагу в первые месяцы после полномасштабного вторжения России. А в мае 2023 года количество изготовленных украинским предприятием снарядов советских калибров превзошло объемы всех в 2022.

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Об этом написала спикер "Укроборонпрома" Наталья Сад в последний день своей трехлетней работы в госкомпании. Она с благодарностью отозвалась о мощностях государства, которые позволили защитить Украину от куда более сильного и коварного противника прежде, чем ВСУ получили западное вооружение.

"Именно здесь, в Укроборонпроме, меня застала большая война. И если бы я не видела своими глазами, как работает государственная оборонка во время полномасштабного, я бы пополнила ряды ее критиков", – заметила она.

Сад рассказала, что первые пакеты международной помощи поступили уже в мае 2022 года, когда Киевщина, Черниговщина, Сумщина и значительная часть Харьковщины уже были освобождены, а легендарный крейсер "Москва" – потоплен.

"И это, несмотря на постоянные обстрелы наших предприятий. Обстрелы, о которых запрещено говорить в СМИ, но не прекращаются до сих пор. Еще летом 2022-го мой коллега Мартин Брест насчитал более сотни прилетов. По "нам" летело практически все: бомбы, ракеты, артиллерия, дроны", – вспоминает девушка

Сад подчеркнула, что предприятие, несмотря на все трудности и вызовы, прошло сложный и важный путь реформ. Понадобилось долгие три года, чтобы превратить Укроборонпром в акционерное общество – и начать внедрять лучшие мировые практики корпоративного управления, выписанные в стандартах ОЭСР.

"Верю, что новому руководителю Укроборонпрома Герману Сметанину, с которым я знакома три года и безосновательно дискриминирую на почве возраста, удастся кратно нарастить производство боеприпасов и другого необходимого вооружения. Герман Владимирович – чрезвычайно талантливый управленец. Он – не второй Михаил Федоров. Он – первый Герман Сметанин", – заключила бывшая подчиненная.

Как сообщал OBOZREVATEL, предприятие "Укроборонпром" по решению правительства возглавил Герман Сметанин, который прошел свой путь в оборонно-промышленном комплексе от инженера до руководителя заводов. Ключевые задачи нового гендиректора – создание в компании эффективной антикоррупционной инфраструктуры, а также общая трансформация государственного концерна.