В Луцке подростки устроили жестокую драку на территории школы. Видео и все подробности

В Луцке жестоко подрались школьники на территории учебного заведения. Парень добивал лежащего кулаками в голову и ногами по позвоночнику.

Об этом сообщает Telegram-канал "Новости Луцка и Волыни. Конкурент". Малолетние "болельщики" ободряли "бойцов" нецензурными выкриками (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Драка произошла в школе №16. Ее директор Василий Троцкий уверяет, что такие инциденты не являются систематическими, и это скорее досадное исключение.

"Драка была – участниками были учащиеся среднего звена. У мальчиков на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва, а потом, когда они шли домой, вы уже видели, что произошло", – рассказал он журналистам.

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По словам директора, пострадавший мальчик обратился к медсестре и сказал, что упал. Она его осмотрела, и признаков избиения как таковых не заметила. Ученик вернулся к учебе.

Директор уже создал специальную комиссию по расследованию инцидента. При родителях у детей взяли объяснения.

"Мы выяснили, что не было постоянных случаев давления и буллинга. Родители, конечно, осуждают такое поведение детей. Мама пострадавшего мальчика сказала, что претензий к обидчику ее сына не имеет, но хочет, чтобы мы во всем разобрались. Поэтому на совете профилактики этот вопрос будет поднят вместе с родителями", – добавил глава школы.

Из-за случаев злословия среди учеников, которые слышны на видео, также проведут соответствующую работу.

Троцкий уверен, что обязательно нужно разобраться и сделать выводы всем – как дирекции школы и учителям, так родителям и ученикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области несовершеннолетние девочки устроили жестокую драку, а их друг снял все на видео.