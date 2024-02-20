В Луцке на похоронах бойца ВСУ совершили необычный ритуал: 22-летний воин сам просил об этом побратимов. Трогательное видео

Российское захватническое нападение на Украину унесло жизнь еще одного воина – 22-летнего Вадима Прокопчука с Волыни, который пал 12 февраля в борьбе за Авдеевку Донецкой области. Своим побратимам он оставил посмертное завещание – просил исполнить молитву и специальный ритуал прощания. Похоронили воина в день его рождения – 17 февраля.

О смерти героя сообщили в местном медиа "12 Канал". Парень обожал музыку, учился в одной из музыкальных академий столицы, играл на тромбоне, из-за чего среди побратимов носил позывной "Маэстро". После начала российского вторжения Вадим Прокопчук был мобилизован в тероборону, а уже впоследствии отправился в Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ, где занимал должность командира взвода.

Чтобы проститься в Луцке с воином как должно, побратимы выполнили его последнюю волю – ритуал американских военных на похоронах товарищей – отжимания от земли. Кроме того, его память друзья и близкие почтили молитвой украинского националиста.

Вадим Прокопчук погиб, выполняя боевую задачу, которую не должен был выполнять, находясь в должности командира. В районе Авдеевки с группой бойцов он отправился спасать раненых побратимов, где и погиб.

Во время службы он получил нагрудный знак "Золотой Крест", который выдает Главнокомандующий ВСУ за мужество и успешное выполнение военных задач.

В частности, в комментариях к репортажу в YouTube давний друг павшего бойца написал. "Он говорил: "Я рожден для войны". Если это был твой зов и ты действительно это понимал и чувствовал, ты его исполнил как герой, который не искал своей славы", – вспомнил пользователь.

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