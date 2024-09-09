В Лубнах раздался взрыв: очевидцы говорят, что швырнули гранату возле супермаркета. Видео

В городе Лубны в Полтавской области вечером в воскресенье, 8 сентября, был слышен взрыв в одном из районов. Воздушная тревога в это время в регионе объявлена не была.

Видео дня

Об этом сообщали местные каналы в Telegram. Позже очевидцы рассказали, что возле супермаркета якобы бросили гранату.

На одном из местных ресурсов опубликовали видео, сделанное предположительно на месте инцидента. Автор кадров рассказывает, что возле супермаркета неизвестные подорвали гранату. По его словам, на месте работают правоохранители, медики и ГСЧС.

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Местный также уточнил, что гранату подорвали прямо в здании супермаркета. Ранения получили три человека, утверждает он.

Однако достоверной официальной информации по поводу инцидента от власти города или Национальной полиции пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в Одесской области 41-летний нетрезвый мужчина бросил гранату в людей в гараже своего знакомого. В результате взрыва три человека пострадали, их госпитализировали. Подорвавшего боеприпас мужчину задержала полиция.

– В Гостомеле Киевской области на детской площадке дети нашли противопехотную гранату. Чтобы убрать ее, на место вызвали саперов.

– Мужчине, бросившему гранату в сторону правоохранителей в Броварах, суд дал 9 лет и 2 месяца тюрьмы. В результате взрыва пострадали полицейский и сам злоумышленник.

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