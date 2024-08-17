Под Киевом на детской площадке обнаружили противопехотную гранату. Подробности и фото

В Гостомеле Киевской области на детской площадке малыши нашли противопехотную гранату. Чтобы изъять ее, на место вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"Сегодня неподалеку от одной из детских площадок поселка Гостомель саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли ручную гранату Ф-1", – говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как малыши решили взять ее в руки. После чего взрослые отвели малышей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию.

Напомним, в Киевской области на территории Барышевской общины трактор взорвался на ручной гранате. В результате взрыва была повреждена сельскохозяйственная техника.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киева саперы ГСЧС нейтрализовали обломки российского беспилотника "Шахед". Вражеский БпЛА обнаружил местный житель в километре от берега.

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