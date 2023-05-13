В Крыму упали цены на недвижимость, оккупанты бегут в Россию, – Гуменюк

Оккупационные войска России во временно захваченном Крыму продолжают паниковать и массово бегут с полуострова на территорию государства-агрессора России. Автодороги на выезд из оккупированного Крыма переполнены.

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Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона "Єдині новини" в пятницу, 12 мая. В то же время, она отметила, что паника также происходит и на рынке недвижимости полуострова.

В частности, недвижимость в захваченном Россией Крыму существенно упала в цене, все операции – ускоренные и нервные.

"Происходит соответствующее реагирование рынка, потому что при наличии такого большого предложения сразу на рынке оно теряет цену", – отметила Гуменюк.

Представительница ОК "Юг" отметила, что такая паника в Крыму для Украины плановая и понятная.

"Этот процесс должен был получить такое развитие. Мы предупреждали, что сезон будет, но не тот, который заказывали они (российские оккупанты. – Ред.)", – добавила Гуменюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что российские оккупаны и коллаборанты в Крыму перестали чувствовать себя в безопасности. Несмотря на то, что захватчики рассказывают гражданам РФ, что все якобы "следует плану", представители оккупационных администраций начали покидать полуостров.

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