В Крыму провели рождественское богослужение и помолились за украинцев. Фото

Юрий Сергиенко Общество 23:08, 7.01.2021

В оккупированном Россией Крыму 7 января Православная церковь Украины провела рождественское богослужение.

Оно состоялось в храме Святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, пишут "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Обряд причастия.
"Крым.Реалии"

Издание отмечает, что многие прихожане были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию.

Архиепископ Климент читает Евангелие.
"Крым.Реалии"

Во время службы митрополит Крымской епархии ПЦУ Климент посвятил молитву за здоровье украинцев в Крыму.

Прихожане ПЦУ в Симферополе.
"Крым.Реалии"

После богослужения прихожане пели колядки и поздравляли друг друга с Рождеством.

Рождественский вертеп.
"Крым.Реалии"
Прихожане молятся во время богослужения.
"Крым.Реалии"
Завершение службы.
"Крым.Реалии"
Колядки после службы.
"Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января в Киево-Печерской лавре (УПЦ МП), Свято-Михайловском Златоверхом соборе (ПЦУ) и Патриаршем соборе Воскресения Христова (УГКЦ) состоялись торжественные богослужение в честь праздника Рождества Христова.

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