У Криму провели різдвяне богослужіння і помолилися за українців. Фото

Юрій Сергієнко Суспільство 23:08, 7.01.2021

В окупованому Росією Криму 7 січня Православна церква України провела різдвяне богослужіння.

Воно відбулося в храмі Святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, пишуть "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Обряд причастя.
"Крим.Реалії"

Видання зазначає, що багато вірян були в масках і намагалися дотримуватися соціальої дистанції.

Архієпископ Климент читає Євангеліє.
"Крим.Реалії"

Під час служби митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент присвятив молитву за здоров'я українців у Криму.

Віряни ПЦУ в Сімферополі.
"Крим.Реалії"

Після богослужіння віряни співали колядки та вітали один одного з Різдвом.

Різдвяний вертеп.
"Крим.Реалії"
Віряни моляться під час богослужіння.
"Крим.Реалії"
Завершення служби.
"Крим.Реалії"
Колядки після служби.
"Крим.Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня в Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП), Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі (ПЦУ) і Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) відбулися урочисті богослужіння на честь свята Різдва Христового.

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