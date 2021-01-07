У Криму провели різдвяне богослужіння і помолилися за українців. Фото

В окупованому Росією Криму 7 січня Православна церква України провела різдвяне богослужіння.

Воно відбулося в храмі Святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, пишуть "Крим.Реалії" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Обряд причастя. "Крим.Реалії"

Видання зазначає, що багато вірян були в масках і намагалися дотримуватися соціальої дистанції.

Архієпископ Климент читає Євангеліє. "Крим.Реалії"

Під час служби митрополит Кримської єпархії ПЦУ Климент присвятив молитву за здоров'я українців у Криму.

Віряни ПЦУ в Сімферополі. "Крим.Реалії"

Після богослужіння віряни співали колядки та вітали один одного з Різдвом.

Різдвяний вертеп. "Крим.Реалії"

Віряни моляться під час богослужіння. "Крим.Реалії"

Завершення служби. "Крим.Реалії"

Колядки після служби. "Крим.Реалії"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 січня в Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП), Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі (ПЦУ) і Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) відбулися урочисті богослужіння на честь свята Різдва Христового.